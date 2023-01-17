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Тенихин Семен Романович

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Место рождения

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1811 и 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1775 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Между 1809 и 1810 г.р.

Дети

Вычислено 1832 г.р.
Вычислено 1839 г.р.
Вычислено 1841 г.р.
Вычислено 1845 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1812

Отец: Тенихин Роман

Мать: Мария Кузьминична

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Гликерия Семёновна

Мать ребёнка: Анисия Демидовна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Дочь: Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Анисия Демидовна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Сын: Тенихин Степан Семёнович

Мать ребёнка: Анисия Демидовна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Тенихин Василий Семёнович

Мать ребёнка: Анисия Демидовна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Демидовна

Смерть
Неизвестно
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