Тенихин Семен Романович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1811 и 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1811 и 1812
Отец: Тенихин Роман
Мать: Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Гликерия Семёновна
Мать ребёнка: Анисия Демидовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Дочь: Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Анисия Демидовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Мать ребёнка: Анисия Демидовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Тенихин Василий Семёнович
Мать ребёнка: Анисия Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Демидовна
Смерть
Неизвестно