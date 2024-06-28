Ямалдинов Руслан Маратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ямалдинова Дарина Руслановна
Мать ребёнка: Ямалдинова Эльза Абдулхаковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямалдинов Дамир Русланович
Мать ребёнка: Ямалдинова Эльза Абдулхаковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямалдинов Эмиль Русланович
Мать ребёнка: Ямалдинова Эльза Абдулхаковна
Бракосочетание
Неизвестно