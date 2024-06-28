Ямалдинов Руслан Маратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямалдинов Руслан Маратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ямалдинов Марат Фаатович

Мать: Ямалдинова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ямалдинова Дарина Руслановна

Мать ребёнка: Ямалдинова Эльза Абдулхаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямалдинов Дамир Русланович

Мать ребёнка: Ямалдинова Эльза Абдулхаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямалдинов Эмиль Русланович

Мать ребёнка: Ямалдинова Эльза Абдулхаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ямалдинова Эльза Абдулхаковна

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