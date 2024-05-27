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Воронкова (Барыкина) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1912

Дата смерти

14.11.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1912

Отец: Барыкин Михаил

Мать: Барыкина Жена Михаила

Рождение ребёнка
22.02.1939

Дочь: Клементьевская Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Воронков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
02.08.1941

Сын: Воронков Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Воронков Николай Михайлович

Смерть
14.11.1991
Щербинское кладбище

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