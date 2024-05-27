Воронкова (Барыкина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1912
Дата смерти14.11.1991
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1912
Отец: Барыкин Михаил
Мать: Барыкина Жена Михаила
Рождение ребёнка
22.02.1939
Дочь: Клементьевская Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Воронков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1941
Сын: Воронков Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Воронков Николай Михайлович
Смерть
14.11.1991
Щербинское кладбище