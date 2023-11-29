Николаев Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1979
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.2004
Сын: Николаев Владислав Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.2005
Дочь: Николаева Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.09.2011
Сын: Николаев Григорий Евгеньевич
Мать ребёнка: Николаева Екатерина Олеговна