Николаев Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1979

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Екатерина Олеговна

Рождение ребёнка
11.02.2004

Сын: Николаев Владислав Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.08.2005

Дочь: Николаева Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.09.2011

Сын: Николаев Григорий Евгеньевич

Мать ребёнка: Николаева Екатерина Олеговна

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