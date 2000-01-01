Спицына Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Спицын Михаил
Рождение ребёнка
1760
Сын: Спицын Михей
Отец ребёнка: Спицын Михаил
Рождение ребёнка
1763
Сын: Спицын Петр
Отец ребёнка: Спицын Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спицын Михаил
Смерть
Неизвестно