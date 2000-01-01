Спицына Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицына Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Спицын Михаил

Рождение ребёнка
1760

Сын: Спицын Михей

Отец ребёнка: Спицын Михаил

Рождение ребёнка
1763

Сын: Спицын Петр

Отец ребёнка: Спицын Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицын Михаил

Смерть
Неизвестно
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