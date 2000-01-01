Никифорова (Шабардина) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Шабардина) Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1949

Отец: не указан

Мать: Шабардина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Никифоров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Юрий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

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