Никифорова (Шабардина) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1949
Отец: не указан
Мать: Шабардина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Никифоров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифоров Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Юрий Владимирович
Отец ребёнка: не указан