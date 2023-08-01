Учамбрина Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учамбрина Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.08.?

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1926

Дочь: Цысарь Елизавета Ефимовна

Отец ребёнка: Учамбрин Ефим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Учамбрина Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Учамбрин Ефим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учамбрин Степан Ефимович

Отец ребёнка: Учамбрин Ефим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Учамбрина Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Учамбрин Ефим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Учамбрина Федосья Ефимовна

Отец ребёнка: Учамбрин Ефим Тимофеевич

Смерть
01.08.?
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