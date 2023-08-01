Учамбрина Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.08.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Рождение ребёнка
04.03.1926
Дочь: Цысарь Елизавета Ефимовна
Отец ребёнка: Учамбрин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учамбрина Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Учамбрин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Учамбрин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учамбрина Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Учамбрин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учамбрина Федосья Ефимовна
Отец ребёнка: Учамбрин Ефим Тимофеевич
Смерть
01.08.?