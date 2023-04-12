Карташева Авдотья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карташев Мартьян Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Мартьянович
Отец ребёнка: Карташев Мартьян Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карташев Иван Мартьянович
Отец ребёнка: Карташев Мартьян Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карташев Гавриил Матермьянович
Отец ребёнка: Карташев Мартьян Васильевич
Смерть
Неизвестно