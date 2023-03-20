(Фомина) Параскева Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фомина) Параскева Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Фома

Мать: Фомина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неонила Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Федор Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Васильев Федор Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Федоровна

Отец ребёнка: Васильев Федор Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Федор Петров

Смерть
Неизвестно
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