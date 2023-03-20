(Фомина) Параскева Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фомин Фома
Мать: Фомина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неонила Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Федор Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Васильев Федор Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Федоровна
Отец ребёнка: Васильев Федор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно