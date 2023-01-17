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Великанов Демьян Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

07.02.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Великанов Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Великанов Илья Демьянович

Мать ребёнка: Великанова Феодосия Савельевна

Донская обл., Кумылжинский
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Дарья Демьяновна

Мать ребёнка: Великанова Феодосия Савельевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Великанов Иван Демьянович

Мать ребёнка: Великанова Феодосия Савельевна

Рождение ребёнка
07.03.1891

Сын: Великанов Арсений Демьянович

Мать ребёнка: Великанова Феодосия Савельевна

Рождение ребёнка
16.06.1893

Дочь: Агриппина Демьяновна

Мать ребёнка: Великанова Феодосия Савельевна

Рождение ребёнка
05.07.1897

Дочь: Евдокия Демьяновна

Мать ребёнка: Великанова Феодосия Савельевна

Рождение ребёнка
12.11.1899

Дочь: Феоктиста Демьяновна

Мать ребёнка: Великанова Феодосия Савельевна

Смерть
07.02.1918
Шакин, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: Болезнь
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