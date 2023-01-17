Великанов Демьян Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти07.02.1918
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Великанов Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Великанов Илья Демьянович
Мать ребёнка: Великанова Феодосия Савельевна
Донская обл., Кумылжинский
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Дарья Демьяновна
Мать ребёнка: Великанова Феодосия Савельевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Великанов Иван Демьянович
Мать ребёнка: Великанова Феодосия Савельевна
Рождение ребёнка
07.03.1891
Сын: Великанов Арсений Демьянович
Мать ребёнка: Великанова Феодосия Савельевна
Рождение ребёнка
16.06.1893
Дочь: Агриппина Демьяновна
Мать ребёнка: Великанова Феодосия Савельевна
Рождение ребёнка
05.07.1897
Дочь: Евдокия Демьяновна
Мать ребёнка: Великанова Феодосия Савельевна
Рождение ребёнка
12.11.1899
Дочь: Феоктиста Демьяновна
Мать ребёнка: Великанова Феодосия Савельевна
Смерть
07.02.1918
Шакин, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: Болезнь