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Соколов Александр Николаевич

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Место рождения

Село Клекотки Горловского района Рязанской области

Дата рождения

10.10.1911

Дата смерти

17.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1911

Отец: не указан

Мать: Соколова Екатерина Дмитриевна

Село Клекотки Горловского района Рязанской области
Бракосочетание
28.03.1959

Жена: Розанова Татьяна Всеволодовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.09.1960

Сын: Соколов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Розанова Татьяна Всеволодовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
17.07.1996
Москва, город федерального значения Москва
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