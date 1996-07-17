Соколов Александр Николаевич
Место рожденияСело Клекотки Горловского района Рязанской области
Дата рождения10.10.1911
Дата смерти17.07.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1911
Отец: не указан
Село Клекотки Горловского района Рязанской области
Бракосочетание
28.03.1959
Рождение ребёнка
16.09.1960
Сын: Соколов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Розанова Татьяна Всеволодовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
17.07.1996