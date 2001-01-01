Караваева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караваева Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Караваев Андрей

Отец ребёнка: Караваев Андрей

Смоленский район Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинкевич Людмила

Отец ребёнка: Караваев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караваев Андрей

Смерть
Неизвестно
Алтайский край
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