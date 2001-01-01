Караваева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Караваев Андрей
Отец ребёнка: Караваев Андрей
Смоленский район Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинкевич Людмила
Отец ребёнка: Караваев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Караваев Андрей
Смерть
Неизвестно
Алтайский край