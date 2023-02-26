Андреев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Андрей

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1859

Жена: Мария Фёдорова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1865

Дочь: Ефросинья Андреева

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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