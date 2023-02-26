Андреев Андрей
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1859
Жена: Мария Фёдорова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1865
Дочь: Ефросинья Андреева
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно