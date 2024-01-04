Семенов Дмитрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Дмитрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1966

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1966 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1966

Отец: Семенов Анатолий Григорьевич

Мать: Семенова Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
30.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Людмила Викторовна

Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.01.1991

Сын: Семенов Олег Дмитриевич

Мать ребёнка: Семенова Людмила Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Людмила Викторовна

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