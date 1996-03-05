Olaru Ion — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Olaru Ion

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Olaru Ion Timofei

Мать: Turcan Eugenia Prangatie

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