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Olaru Ion
Olaru Ion
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Olaru Ion Timofei
1932 г.р.
Мать
Turcan Eugenia Prangatie
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IO
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Olaru Ion Timofei
Мать:
Turcan Eugenia Prangatie
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