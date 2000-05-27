Суюмбаева Бюбия Абылаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1925
Дата смерти27.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1947
Сын: Суюмбаев Бактыбек Ахматбекович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.1949
Дочь: Суюмбаева Гульмайрам Ахматбековна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.1954
Дочь: Суюмбаева Эльмира Ахматбековна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.1957
Дочь: Суюмбаева Айнура Ахматбековна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1959
Сын: Ахматбеков Стальбек Ахматбекович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1978
Дочь: Суюмбаева Кумюшай Ахматбековна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.05.2000