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Суюмбаева Бюбия Абылаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1925

Дата смерти

27.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЧА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1947

Сын: Суюмбаев Бактыбек Ахматбекович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.1949

Дочь: Суюмбаева Гульмайрам Ахматбековна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.10.1954

Дочь: Суюмбаева Эльмира Ахматбековна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.07.1957

Дочь: Суюмбаева Айнура Ахматбековна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.1959

Сын: Ахматбеков Стальбек Ахматбекович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.1978

Дочь: Суюмбаева Кумюшай Ахматбековна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.05.2000

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