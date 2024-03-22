Куранова (Вакурова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Вакурова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
28.01.1877 ст.

Муж: Куранов Иван Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Иван Константинович Куранов 20 лет Невеста: мещанка девица Екатерина Михайловна 20 лет, дочь мещанина Михаила Ивановича Вакурова Поручители: мещанине Федор Андреевич Никешин, Павел К... Показать все
Смерть
Неизвестно
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