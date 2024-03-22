Куранова (Вакурова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1857
Бракосочетание
28.01.1877 ст.
Жених: казак Иван Константинович Куранов 20 лет Невеста: мещанка девица Екатерина Михайловна 20 лет, дочь мещанина Михаила Ивановича Вакурова Поручители: мещанине Федор Андреевич Никешин, Павел К... Показать все
Смерть
Неизвестно