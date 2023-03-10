Фефилатьева (Лапина) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти02.02.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Лапин Семен
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Долинина Александра Александровна
Отец ребёнка: Фефилатьев Александр Кириллович
Рождение ребёнка
11.02.1922
Дочь: Колыбина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Фефилатьев Александр Кириллович
Рождение ребёнка
23.11.1923
Дочь: Меледина Антонина Александровна
Отец ребёнка: Фефилатьев Александр Кириллович
д.Великопольская, В-Тоемского р-на, Архангельской обл
Рождение ребёнка
19.12.1931
Дочь: Фефилатьева Лидия Александровна
Отец ребёнка: Фефилатьев Александр Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1979