Фефилатьева (Лапина) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефилатьева (Лапина) Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

02.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Лапин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Долинина Александра Александровна

Отец ребёнка: Фефилатьев Александр Кириллович

Рождение ребёнка
11.02.1922

Дочь: Колыбина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Фефилатьев Александр Кириллович

Рождение ребёнка
23.11.1923

Дочь: Меледина Антонина Александровна

Отец ребёнка: Фефилатьев Александр Кириллович

д.Великопольская, В-Тоемского р-на, Архангельской обл
Рождение ребёнка
19.12.1931

Дочь: Фефилатьева Лидия Александровна

Отец ребёнка: Фефилатьев Александр Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фефилатьев Александр Кириллович

Смерть
02.02.1979
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