Ольков Савва Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольков Савва Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Ольков Иван Степанович

Мать: Олькова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Олькова Татьяна Саввовна

Мать ребёнка: Олькова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Ольков Тимофей Саввович

Мать ребёнка: Олькова Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олькова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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