Ольков Савва Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Ольков Иван Степанович
Мать: Олькова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Олькова Татьяна Саввовна
Мать ребёнка: Олькова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Олькова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно