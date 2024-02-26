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Матвей Иванов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1808 г.р.

Жена

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Иван Данилов (Ич)

Мать: Дарья Степанова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Трофимова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Афимья Матвеева (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Иван Матвеев (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова (Вна)

Смерть
Неизвестно

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