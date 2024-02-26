Матвей Иванов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Иван Данилов (Ич)
Мать: Дарья Степанова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Трофимова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Афимья Матвеева (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Иван Матвеев (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова (Вна)
Смерть
Неизвестно