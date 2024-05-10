Елпатьевский Владимир Сергеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Елпатьевский Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Руднева М.М. Блокадный дневник (1941-1942). Санкт-Петербург: Коло, 2020. | Послесловие и публикация А. Л. Маковского. | стр. 74 | Сентября девятого дня одна тысяча деватьсот четырнадцатого года доктор... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Присяжный поверенный.
Смерть
Неизвестно

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