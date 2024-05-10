Елпатьевский Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Руднева М.М. Блокадный дневник (1941-1942). Санкт-Петербург: Коло, 2020. | Послесловие и публикация А. Л. Маковского. | стр. 74 | Сентября девятого дня одна тысяча деватьсот четырнадцатого года доктор... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Присяжный поверенный.
Смерть
Неизвестно