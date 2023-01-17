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Якубов Николай Евграфович

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Место рождения

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.11.1837

Дата смерти

24.03.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1837

Отец: Якубов Евграф Васильевич

Мать: Якубова Фаина Стефановна

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
26.11.1837
Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Троицкая Уфтюжская церковь (Кадниковский уезд, Вологодская губерния). Крестил священник Трифоновской Уфтюжской церкви Философ Иванович Либровский с диаконом Алексием Петровичем Голубевым. Восприемник ... Показать все
Место жительства
С 1857 по 1862
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1862 по 1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Суровцова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Якубова Поликсения Феофилактовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубова Поликсения Феофилактовна

Смерть
24.03.1918
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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