Якубов Николай Евграфович
Место рождения
Дата рождения25.11.1837
Дата смерти24.03.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1837
Отец: Якубов Евграф Васильевич
Мать: Якубова Фаина Стефановна
Крещение
26.11.1837
Троицкая Уфтюжская церковь (Кадниковский уезд, Вологодская губерния). Крестил священник Трифоновской Уфтюжской церкви Философ Иванович Либровский с диаконом Алексием Петровичем Голубевым. Восприемник ... Показать все
Место жительства
С 1857 по 1862
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1862 по 1917
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Суровцова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Якубова Поликсения Феофилактовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1918