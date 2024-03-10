Акулова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1946
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1946
Рождение ребёнка
13.10.1966
Дочь: Цешинская Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Акулов Борис Владимирович
Рождение ребёнка
18.10.1969
Дочь: Глазова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Акулов Борис Владимирович
Рождение ребёнка
13.05.1981
Дочь: Садкова Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Акулов Борис Владимирович