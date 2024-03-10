Акулова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулова Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1946

Отец: Силантьев Николай Семенович

Мать: Силантьева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
13.10.1966

Дочь: Цешинская Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Акулов Борис Владимирович

Рождение ребёнка
18.10.1969

Дочь: Глазова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Акулов Борис Владимирович

Рождение ребёнка
13.05.1981

Дочь: Садкова Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Акулов Борис Владимирович

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