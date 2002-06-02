Блинова Матрена Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1911
Дата смерти07.09.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1938
Дочь: Григорьева Валентина Клементьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.10.1940
Дочь: Митюшкина Нина Климентьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.09.1988