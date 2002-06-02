Блинова Матрена Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Матрена Агафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1911

Дата смерти

07.09.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1938

Дочь: Григорьева Валентина Клементьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.10.1940

Дочь: Митюшкина Нина Климентьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.09.1988
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