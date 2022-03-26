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Красовская (Щанкина) Татьяна Васильевна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

10.01.1946

Дата смерти

26.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Смена фамилии
После 1945
Изначально была фамилия Тренина, после войны Василий Щанкин и Александра Тренина поженились, после чего дочерям дали фамилию Щанкина.
Рождение
10.01.1946

Отец: Щанкин Василий Захарович

Мать: Щанкина Александра Ильинична

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1965

Дочь: Красовская Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Красовский Александр Фёдорович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1972

Дочь: Красовская Ольга Александровна

Отец ребёнка: Красовский Александр Фёдорович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красовский Александр Фёдорович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
26.03.2022
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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