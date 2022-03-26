Красовская (Щанкина) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1946
Дата смерти26.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смена фамилии
После 1945
Изначально была фамилия Тренина, после войны Василий Щанкин и Александра Тренина поженились, после чего дочерям дали фамилию Щанкина.
Рождение
10.01.1946
Рождение ребёнка
16.12.1965
Дочь: Красовская Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Красовский Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
08.09.1972
Дочь: Красовская Ольга Александровна
Отец ребёнка: Красовский Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.03.2022