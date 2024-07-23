Егорина (Орешкина) Пелогея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорина (Орешкина) Пелогея Петровна

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Место рождения

Медаево, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

17.05.1896

Дата смерти

15.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1896

Отец: Орешкин Петор

Мать: ?

Медаево, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Упоминание
Неизвестно
Города и села Восточного Казахстана | Колокольный звон медаевской церкви глухой и тягучий. Он призывает народ на площадь. На этот раз не к заутрене, а чтобы проститься с односельчанами, отважившимися ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егорин Карп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорин Макар Карпович

Отец ребёнка: Егорин Карп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорин Виктор Карпович

Отец ребёнка: Егорин Карп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорин Александр Карпович

Отец ребёнка: Егорин Карп Иванович

Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорин Петр Карпович

Отец ребёнка: Егорин Карп Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1933

Сын: Егорин Геннадий Карпович

Отец ребёнка: Егорин Карп Иванович

Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егорин Карп Иванович

Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
15.11.1972
Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область

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