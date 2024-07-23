Егорина (Орешкина) Пелогея Петровна
Место рождения
Дата рождения17.05.1896
Дата смерти15.11.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1896
Отец: Орешкин Петор
Мать: ?
Упоминание
Неизвестно
Города и села Восточного Казахстана | Колокольный звон медаевской церкви глухой и тягучий. Он призывает народ на площадь. На этот раз не к заутрене, а чтобы проститься с односельчанами, отважившимися ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егорин Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егорин Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егорин Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егорин Александр Карпович
Отец ребёнка: Егорин Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егорин Петр Карпович
Отец ребёнка: Егорин Карп Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1933
Отец ребёнка: Егорин Карп Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егорин Карп Иванович
Смерть
15.11.1972