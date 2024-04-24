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Степаненко Анастасия Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Бронников Стефан

Мать: Бронникова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаненко Степан

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Степаненко Валентина Степановна

Отец ребёнка: Степаненко Степан

Рождение ребёнка
10.03.1950

Сын: Степаненко Александр Степанович

Отец ребёнка: Степаненко Степан

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Степаненко Любовь Степановна

Отец ребёнка: Степаненко Степан

Смерть
2001

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