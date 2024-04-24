Степаненко Анастасия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Бронников Стефан
Мать: Бронникова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степаненко Степан
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Степаненко Валентина Степановна
Отец ребёнка: Степаненко Степан
Рождение ребёнка
10.03.1950
Сын: Степаненко Александр Степанович
Отец ребёнка: Степаненко Степан
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Степаненко Любовь Степановна
Отец ребёнка: Степаненко Степан
Смерть
2001