Земнухов Фёдор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти31.05.1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Земнухова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Земнухова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Земнухова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
22.09.1905
Дочь: Земнухова Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Земнухов Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Земнухов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Зверева Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
12.05.1917
Сын: Земнухов Александр Федорович
Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1929