Земнухов Фёдор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земнухов Фёдор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

31.05.1929

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Земнухов Яков Иванович

Мать: Земнухова Татьяна Силантьевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Земнухова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Земнухова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Земнухова Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
22.09.1905

Дочь: Земнухова Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Земнухов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Земнухов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Зверева Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
12.05.1917

Сын: Земнухов Александр Федорович

Мать ребёнка: Земнухова Наталья Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земнухова Наталья Кондратьевна

Смерть
31.05.1929
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