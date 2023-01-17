Хомутов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Сын: Хомутов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Хомутова Анна Васильевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1897 ст.

Сын: Хомутов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Хомутова Анна Васильевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомутова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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