Хомутов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Сын: Хомутов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Хомутова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
08.10.1897 ст.
Мать ребёнка: Хомутова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомутова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно