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Спигин Иван Романович

Место рождения

Оренбург

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Спигин Роман

Мать: Евгения

Оренбург
Рождение ребёнка
22.03.1926

Сын: Спигин Иван Иванович

Мать ребёнка: Спигина Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
16.03.1932

Сын: Спигин Вениамин Иванович

Мать ребёнка: Спигина Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
22.06.1940

Сын: Спигин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Спигина Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Калмыкова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Спигина Анна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спигина Анна Трофимовна

Смерть
?.10.1984
Похороны
Неизвестно
Сорочинск, Оренбургская область
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