Спигин Иван Романович
Место рожденияОренбург
Дата рождения1904
Дата смерти?.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Спигин Роман
Мать: Евгения
Оренбург
Рождение ребёнка
22.03.1926
Сын: Спигин Иван Иванович
Мать ребёнка: Спигина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
16.03.1932
Мать ребёнка: Спигина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
22.06.1940
Мать ребёнка: Спигина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Калмыкова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Спигина Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спигина Анна Трофимовна
Смерть
?.10.1984
Похороны
Неизвестно
Сорочинск, Оренбургская область