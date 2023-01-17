Гусева (Рязанова) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения20.09.1942
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1970
Сын: Гусев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Гусев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1978
Сын: Гусев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Гусев Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004