Гусева (Рязанова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Рязанова) Галина Петровна

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Место рождения

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

20.09.1942

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1970

Сын: Гусев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Гусев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1978

Сын: Гусев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Гусев Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Владимир Алексеевич

Смерть
2004
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