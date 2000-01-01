(Морточкина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Морточкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морточкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Морточкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колашникова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Морточкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Августа Ивановна
Отец ребёнка: Морточкин Иван