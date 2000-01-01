(Морточкина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морточкина) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Морточкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морточкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Морточкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колашникова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Морточкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Августа Ивановна

Отец ребёнка: Морточкин Иван

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