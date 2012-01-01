Семенов Сергей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Сергей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
2012
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