Семенов Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
2012