Ананьева Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Наталья Евгеньевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1946

Отец: Ананьев Евгений Алексеевич

Мать: Ананьева Алевтина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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