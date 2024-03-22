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Ананьева Наталья Евгеньевна
Ананьева Наталья Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
10.12.1946
Пол
Женский
Отец
Ананьев Евгений Алексеевич
1920 г.р.
Мать
Ананьева (Карпачева) Алевтина Александровна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1946
Отец:
Ананьев Евгений Алексеевич
Мать:
Ананьева Алевтина Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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