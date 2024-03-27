(Бакирова) Айгуль Ирековна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бакирова) Айгуль Ирековна

Место рождения

Уфа, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

06.02.1980

Дата смерти

29.12.1981

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
29.12.1981
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, Уфа, Россия
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