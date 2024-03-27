(Бакирова) Айгуль Ирековна
Место рожденияУфа, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения06.02.1980
Дата смерти29.12.1981
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
29.12.1981
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, Уфа, Россия