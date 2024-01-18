Федорова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1981
Отец: не указан
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.2008
Дочь: Федорова Юлия Романовна
Отец ребёнка: Федоров Роман Эдуардович
Рождение ребёнка
26.06.2016
Отец ребёнка: Федоров Роман Эдуардович
Рождение ребёнка
17.11.2019
Сын: Федоров Василий Романович
Отец ребёнка: Федоров Роман Эдуардович