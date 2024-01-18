Федорова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1981

Отец: не указан

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Роман Эдуардович

Рождение ребёнка
03.03.2008

Дочь: Федорова Юлия Романовна

Отец ребёнка: Федоров Роман Эдуардович

Рождение ребёнка
26.06.2016

Сын: Федоров Михаил Романович

Отец ребёнка: Федоров Роман Эдуардович

Рождение ребёнка
17.11.2019

Сын: Федоров Василий Романович

Отец ребёнка: Федоров Роман Эдуардович

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