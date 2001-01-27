Ракитин (Недрищев) Константин Степанович
Место рождения
Дата рождения23.09.1926
Дата смерти27.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1952
Дочь: Орлёнкова (Ракитина) Елена Константиновна
Мать ребёнка: Ракитина (Урываева) Ольга Алексеевна
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ракитина (Урываева) Ольга Алексеевна
Озёры, Озеры, Московская область
Смерть
27.01.2001
Чехов, Чехов, Московская область