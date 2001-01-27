Ракитин (Недрищев) Константин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитин (Недрищев) Константин Степанович

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Место рождения

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.09.1926

Дата смерти

27.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1926

Отец: Недрищев Степан Павлович

Мать: Недрищева (Урываева) Татьяна Ивановна

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракитина (Урываева) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
02.03.1952

Дочь: Орлёнкова (Ракитина) Елена Константиновна

Мать ребёнка: Ракитина (Урываева) Ольга Алексеевна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ракитина (Урываева) Ольга Алексеевна

Озёры, Озеры, Московская область
Смерть
27.01.2001
Чехов, Чехов, Московская область

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