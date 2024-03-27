Ишмухаметова Хадича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
д.Амга Якутия
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ишмухаметов Нугуман Исмагилович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Исмагил Исянгулович
д.Тюканово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишмухаметов Мирсаяф Исмагилович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Исмагил Исянгулович
д.Тюканово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Тюканово
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово