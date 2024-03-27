Ишмухаметова Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметова Хадича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Исмагил Исянгулович

д.Амга Якутия
Рождение ребёнка
1903

Сын: Ишмухаметов Нугуман Исмагилович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Исмагил Исянгулович

д.Тюканово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишмухаметов Мирсаяф Исмагилович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Исмагил Исянгулович

д.Тюканово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Исмагил Исянгулович

Смерть
Неизвестно
д.Тюканово
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово
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