Ханин Сидор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Ханин Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1819
Мать ребёнка: Ханина Прасковья Иововна
Рождение ребёнка
20.07.1821
Дочь: Ольга Сидоровна
Мать ребёнка: Ханина Прасковья Иововна
Рождение ребёнка
16.02.1828
Мать ребёнка: Ханина Прасковья Иововна
Рождение ребёнка
02.05.1831
Сын: Ханин Марк Сидорович
Мать ребёнка: Ханина Прасковья Иововна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1856