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Ханин Сидор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Ханин Иван Иванович

Мать: Ханина Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
30.01.1819

Сын: Ханин Григорий Сидорович

Мать ребёнка: Ханина Прасковья Иововна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.07.1821

Дочь: Ольга Сидоровна

Мать ребёнка: Ханина Прасковья Иововна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.02.1828

Сын: Ханин Кирилл Сидорович

Мать ребёнка: Ханина Прасковья Иововна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.05.1831

Сын: Ханин Марк Сидорович

Мать ребёнка: Ханина Прасковья Иововна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1856
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