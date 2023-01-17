Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1944

Сын: Чабан Михаил Филлипович

Отец ребёнка: Филипп

Должанка, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Филипповна

Отец ребёнка: Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чабан Алик Филиппович

Отец ребёнка: Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чабан Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чабан Николай Филиппович

Отец ребёнка: Филипп

Смерть
Неизвестно
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