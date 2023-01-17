Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1944
Отец ребёнка: Филипп
Должанка, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Филипповна
Отец ребёнка: Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филипп
Смерть
Неизвестно