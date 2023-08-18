Васенков Георгий
Место рожденияс. Бастан, Михайловский район, Алтайский край
Дата рождения05.05.1922
Дата смерти23.04.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васенкова (Мотягина) Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васенкова (Мотягина) Лидия
Смерть
23.04.1980