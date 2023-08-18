Васенков Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васенков Георгий

Место рождения

с. Бастан, Михайловский район, Алтайский край

Дата рождения

05.05.1922

Дата смерти

23.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васенкова (Мотягина) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васенкова (Мотягина) Лидия

Рождение ребёнка
18.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васенкова (Мотягина) Лидия

Смерть
23.04.1980

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