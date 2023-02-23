Торопченова Раиса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1909
Дата смерти02.12.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1933
Рождение ребёнка
09.02.1937
Сын: Кокорин Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Кокорин Яков Иванович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.12.1990