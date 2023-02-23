Торопченова Раиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова Раиса Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1909

Дата смерти

02.12.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1933

Муж: Кокорин Яков Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1937

Сын: Кокорин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Кокорин Яков Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.12.1990
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