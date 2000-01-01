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Холковская Варвара Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Чучупал Анастасия Евстафиева

Отец ребёнка: Холковский Евстафий Романов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Холковский Стефан Евстафиев

Отец ребёнка: Холковский Евстафий Романов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Холковский Захар Евстафиев

Отец ребёнка: Холковский Евстафий Романов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холковский Евстафий Романов

Смерть
Неизвестно
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