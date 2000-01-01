Холковская Варвара Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Чучупал Анастасия Евстафиева
Отец ребёнка: Холковский Евстафий Романов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Холковский Стефан Евстафиев
Отец ребёнка: Холковский Евстафий Романов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Холковский Захар Евстафиев
Отец ребёнка: Холковский Евстафий Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно