Сотников Моисей Пахомович
Место рожденияс. Эртиль, Демшинский уезд
Дата рождения1746
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1746
Отец: Сотников Пахом
с. Эртиль, Демшинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Сотников 0 Прокофий Моисеевич
Мать ребёнка: Сотникова Федора Никитична
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Русанова Татьяна Моисеевна
Мать ребёнка: Сотникова Федора Никитична
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Аксинья Моисеевна
Мать ребёнка: Сотникова Федора Никитична
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1775
Сын: Сотников Митрофан Моисеевич
Мать ребёнка: Сотникова Федора Никитична
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Екатерина Моисеевна
Мать ребёнка: Сотникова Федора Никитична
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Варвара Моисеевна
Мать ребёнка: Сотникова Федора Никитична
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790