Сотников Моисей Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотников Моисей Пахомович

Место рождения

с. Эртиль, Демшинский уезд

Дата рождения

1746

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Сотников Пахом

Мать: не указана

с. Эртиль, Демшинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Сотников 0 Прокофий Моисеевич

Мать ребёнка: Сотникова Федора Никитична

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Русанова Татьяна Моисеевна

Мать ребёнка: Сотникова Федора Никитична

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Аксинья Моисеевна

Мать ребёнка: Сотникова Федора Никитична

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Сотников Митрофан Моисеевич

Мать ребёнка: Сотникова Федора Никитична

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Екатерина Моисеевна

Мать ребёнка: Сотникова Федора Никитична

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Варвара Моисеевна

Мать ребёнка: Сотникова Федора Никитична

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сотникова Федора Никитична

Смерть
1790
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