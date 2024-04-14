Салтыкова Лариса Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова Лариса Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1980 г.р.
1987 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салтыков Александр Владимирович

Рождение ребёнка
23.11.1980

Сын: Салтыков Андрей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.04.1987

Дочь: Железнова Ирина Александровна

Отец ребёнка: не указан

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