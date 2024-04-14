Салтыкова Лариса Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салтыков Александр Владимирович
Рождение ребёнка
23.11.1980
Сын: Салтыков Андрей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.04.1987
Дочь: Железнова Ирина Александровна
Отец ребёнка: не указан