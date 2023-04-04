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Конюс Юлий Эдуардович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1869

Дата смерти

03.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1869

Отец: Конюс Эдуард

Мать: ?

Рождение ребёнка
1904

Сын: Конюс Борис Юльевич

Мать ребёнка: Зоя Владимировна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Волконская Александра Юльевна

Мать ребёнка: Извольская Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Извольская Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Извольская Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конюс Сергей Юльевич

Мать ребёнка: Зоя Владимировна

Смерть
03.12.1942
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