Конюс Юлий Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1869
Дата смерти03.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1869
Отец: Конюс Эдуард
Мать: ?
Рождение ребёнка
1904
Сын: Конюс Борис Юльевич
Мать ребёнка: Зоя Владимировна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Волконская Александра Юльевна
Мать ребёнка: Извольская Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Извольская Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конюс Сергей Юльевич
Мать ребёнка: Зоя Владимировна
Смерть
03.12.1942