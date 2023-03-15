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(Метальникова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Метальников ?

Мать: Метальникова ?

Смерть
Неизвестно
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