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Ефремов Максим Фирсов

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Место рождения

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Буды

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Около 19.06.1916

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Ефремов Фирс Петров

Мать: Евдокия Фадеева

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Буды
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Ефремов Efremov Андрей Максимович

Мать ребёнка: Ефремова Ксения Ларионова

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Буды (Penza Krai)
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Ефремов Петр Максимов

Мать ребёнка: Ефремова Ксения Ларионова

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Буды
Рождение ребёнка
18.06.1894

Сын: Ефремов Афанасий Максимов

Мать ребёнка: Ефремова Ксения Ларионова

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Буды
Смерть
Около 19.06.1916
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, село Буды
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