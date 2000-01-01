Ефремов Максим Фирсов
Место рожденияПензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Буды
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиОколо 19.06.1916
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Ефремов Фирс Петров
Мать: Евдокия Фадеева
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Буды
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Ефремов Efremov Андрей Максимович
Мать ребёнка: Ефремова Ксения Ларионова
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Буды (Penza Krai)
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: Ефремова Ксения Ларионова
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Буды
Рождение ребёнка
18.06.1894
Сын: Ефремов Афанасий Максимов
Мать ребёнка: Ефремова Ксения Ларионова
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Буды
Смерть
Около 19.06.1916
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, село Буды