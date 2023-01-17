Полякова (Колесова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти05.04.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Колесов Василий
Мать: Колесова Вера
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Полякова Аида Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Виктор Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
05.04.1959
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан