Полякова (Колесова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Колесова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

05.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Колесов Василий

Мать: Колесова Вера

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Полякова Аида Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.04.1959
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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