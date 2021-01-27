Лоншакова Синюшкина Валентина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоншакова Синюшкина Валентина Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1935

Дата смерти

27.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1935

Отец: Лоншаков Прокопий Степанович

Мать: Лоншакова Измайлова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синюшкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
04.01.1958

Дочь: Синюшкина Шамарданова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Синюшкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
09.02.1960

Дочь: Синюшкина Елена Александровна

Отец ребёнка: Синюшкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
04.06.1963

Дочь: Синюшкина Моисеева Нина Александровна

Отец ребёнка: Синюшкин Александр Васильевич

Смерть
27.01.2021

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