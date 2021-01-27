Лоншакова Синюшкина Валентина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1935
Дата смерти27.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1958
Дочь: Синюшкина Шамарданова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Синюшкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
09.02.1960
Дочь: Синюшкина Елена Александровна
Отец ребёнка: Синюшкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
04.06.1963
Дочь: Синюшкина Моисеева Нина Александровна
Отец ребёнка: Синюшкин Александр Васильевич
Смерть
27.01.2021